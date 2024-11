Movieplayer.it - Vince Vaughn: “La comicità sta assumendo forme nuove. Palle al balzo 2? C'è una sceneggiatura non male”

Leggi su Movieplayer.it

L'attore è tra le star protagoniste del Torino Film Festival dove ha ricevuto la Stella della Mole e presentato al pubblico Swingers, commedia del 1996 diretta da Doug Liman. "Non c'è fretta, abbiamo tutto il tempo necessario".ci vede indaffarati a sistemare faretti e microfoni per la nostra intervista e cerca di tranquillizzarci sebbene i tempi ad un festival cinematografico siano tutt'altro che rilassati. L'attore, recentemente visto in Bad Monkey su Apple TV+, è tra le star che sono passate per il Torino Film Festival dove ha ricevuto la Stella della Mole e accompagnato in sala la visione di Swingers, commedia del 1996 diretta da Doug Liman incentrata su un gruppo di uomini single ispirati al Rat Pack di Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter .