Ultime Notizie Roma del 29-11-2024 ore 10 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo sciopero generale di oggi proclamato da CGIL UIL contro la manovra coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati esclusione dei trasporti ferroviari che non torneranno a fermarti dopo lo stop dello scorso weekend e Questo significa che hai fatti Salvi diritti minimi essenziali zona rischio Stop per tutta la giornata fabbriche scuola sanità poste statali giustizia e negozi almeno 8 persone sono stati uccisi e 5 feriti in attacchi sulla striscia di Gaza lo hanno riferito venerdì fonti palestinesi media locali la Protezione Civile di Garda Ha dichiarato che nuovo attacco italiano contro una casa Gaza City ha causato almeno 3 morti 5 feriti mentre l’agenzia di stampa palestinesi guafa ha riferito che una persona è stata uccisa diverse sono rimaste ferite in un altro bombardamento della Città S wafa altri 4 palestinesi sono morti dopo un bombardamento israeliano contro 1 vicino alla moschea Buon Natale Cagnoni nel sud della striscia e cambiamo argomento ma rimaniamo all’estero le tre centrali nucleari operative dell’Ucraina hanno ridotto la produzione di elettricità ieri mattina come misura precauzionale a seguito dei recenti attacchi alle infrastrutture energetiche del paese che hanno ulteriormente messo a repentaglio la sicurezza nucleare Come riportato da Formula annunciato Raffa Mariano grossi direttore generale dell’agenzia internazionale per l’energia atomica per la seconda volta in meno di due settimane le centrali nucleari di che mi dischi Evenu Crina per il giornale abbassato i loro livelli di Potenza come misura precauzionale durante le diffuse attività militari nel paese mentre gli allarmi antere risuonavano le tre stirpi affermato il direttore generale Grotti la mitica Dopo lungo e contrastato momento di tensione e di esame il Senato con 100 voti favorevoli 46 contrario un’attenzione ha rinnovato la fiducia al Governo è approvato fiscale che passa questo Primo scoglio e vari esami della camera poi in un clima di tensione ancora altri partiti della maggioranza il decreto collegato alla manovra perché anticipaalcune spese alleggerendo di 1,7 miliardi conti del prossimo anno da lunedì sarà l’esame della camera per la seconda lettura tenendo conto della sua scadenza prevista per il prossimo 18 dicembre forte Europa League Tottenham all’una finisce 21 Rossi al novantunesimo Lazio ludogorets finisce 00 le reti sono al quinto su rigore indica il ventesimo Johnson al trentatreesimo un mezzo al novantunesimo per il meritato per i giallorossi con tre gol annullati però Spider bianco celesti manca il quinto successo consecutivo bloccati all’Olimpico Come dicevamo da ludogorets per Zero ave e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa