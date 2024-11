Gaeta.it - La professione infermieristica: nuove strade per valorizzare i professionisti della salute

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto attualesanità italiana, il ruolo degli infernieri si amplia oltre le funzioni tradizionali di assistenza e cura. La carenza di personale qualificato, aggravata da motivazioni economiche e dalla scarsa attrattiva per i giovani, richiede una ridefinizione del loro ruolo all’interno delle strutture sanitarie. Recenti interventi, come quello di Cristina Rinaldi, direttore dell’Ufficio DisciplinaDg Professioni sanitarie del ministero, evidenziano la necessità di un approccio innovativo alla.Riconsiderare la figura dell’infermiereCristina Rinaldi, durante il “Forum Risk Management” di Arezzo, ha messo in luce la necessità di considerare gli infernieri non solo come operatori a supporto del sistema sanitario, ma anche come figure centrali nella gestione e nell’organizzazione ospedaliera.