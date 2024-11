Jovanotti, 'Montecristo' è il brano più suonato dalle radio italiane

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Al suo esordio,, il nuovo singolo di Lorenzo, entra diretto al primo posto della classifica EarOne,più. Sorprendente anticipazione del nuovo album in uscita il prossimo 31 gennaio, e già disponibile in preorder per Soleluna/Island/Universal Music Publishing/Drd Srl,è il primo passo di un percorso che rompe le regole e ridefinisce gli orizzonti musicali di. Il singolo, prodotto da Dardust che firma anche la musica, è accompagnato da un videoclip diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, girato al Lido di Staranzano, in Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo Palajova 2025, il grande tour che segna il suo ritorno nei palazzetti a distanza di sette anni, continua a riscuotere un successo straordinario con il 70% del calendario già sold-out.