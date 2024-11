Bergamonews.it - Tra Wiit e Italgen accordo per la fornitura di energia da fonti 100% rinnovabili

, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, e, società benefit controllata da Italmobiliare e attiva in Italia nel settore della produzione e trasporto dida, hanno annunciato di aver sottoscritto un Power Purchase Agreement (Ppa) pluriennale per ladidagreen e.L’ha una durata di 7 anni e prevede ladielettrica certificata da Garanzia di Origine, che supporterà in modo significativo i piani di crescita e sviluppo green diin Italia.“Il processo di transizione energetica avviato 5 anni fa daci ha di fatto preparati ad affrontare gli obiettivi definiti dall’Europa, e migliorare le nostre performance nelle aree di intervento prioritarie per il Gruppo – spiega Alessandro Cozzi, Ceo di–.