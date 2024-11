Sport.quotidiano.net - Sport in Vetrina: lunedì a Scarperia il Premio Internazionale Le Velo

, 28 novembre 2024 - Con il patrocinio dei Comuni del Mugello e dell’USSI Toscana, si svolgeràprossimo 2 dicembre alla Fattoria “Il Palagio” acon inizio alle ore 20, la cerimonia della 27^ edizione del“Le– L’Europa per lo”. Anche quest’anno nel rispetto della tradizione che ha visto sempre sfilare in passerella grandi personaggi dello, saranno premiate alcune eccellenze del panoramaivo, a testimoniare l’impegno profuso ed i risultati ottenuti. Ma oltre alla bravura nel raggiungere certi risultati la giuria tiene conto dell’umanità, dell’impegno e delle serietà dei personaggi scelti. In primo piano sarà il ciclismo con ben 4 riconoscimenti a Giuseppe Martinelli, Enea Sambinello, Riccardo Magrini ed alla Fondazione Michele Scarponi.