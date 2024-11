Bergamonews.it - Seriate potenzia la videosorveglianza: in arrivo 7 nuove telecamere con sistema di lettura targhe

Un intervento da 100mila euro con fondi propri per ampliare l’impianto didel Comune di, dotandolo di sette nuovi occhi elettronici dotati anche didindo la struttura esistente.Il via libera è arrivato dalla giunta, che ha chiesto anche l’immediata eseguibilità della delibera per avviare tempestivamente le operazioni.“La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta. Con questo progetto – ha dichiarato il sindaco Gabriele Cortesi -, dimostriamo il nostro impegno costante nel garantire un ambiente più sicuro e protetto. Laè uno strumento fondamentale per il monitoraggio del territorio e per la prevenzione delle attività illecite. Per questo motivo abbiamo deciso di investire in tecnologie che siano in grado di garantire un migliore presidio del territorio e aumentare la sorveglianza nelle aree più a rischio, al fine di rispondere efficacemente alle richieste dei cittadini.