Paul Heyman: "CM Punk ha lottato contro la percezione di essere solo un Paul Heyman Guy"

Nel corso della sua carriera di manager,ha rappresentato alcuni dei più grandi nomi del settore, tra cui il “Best in the World”, CM. Purtroppo, lavorare connon è sempre stato il massimo per la carriera dei suoi “Guys”. Durante un’intervista con la CBS Sports,ha suggerito che la sua collaborazione conha danneggiato la traiettoria della carriera dell’atleta di Chicago.aveva sostenutofin dall’inizio del suo debutto in WWE, ma il Wise Man ha rivelato che il suo litigio del 2006 con la WWE, dopo un presunto incon Stephanie McMahon, potrebbe aver influenzato la carriera dell’allora stella nascente. “CMhaladiunGuy e purtroppo è stato trascinato da questa etichetta”, ha affermato.