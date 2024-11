Secoloditalia.it - Lagarde “apre” a Trump: ” Bisogna negoziare e acquistare dagli Usa per evitare una guerra commerciale”

Leggi su Secoloditalia.it

Adesso Christineappoggia Donald, credendo cheda lui sia un ottimo modo per arginare i dazi e una. Il presidente della Bce crede che l’Europa non debba applicare delle “ritorsioni ma” assieme al nuovo Presidente americano. L’ha detto durante un’intervista al Finacial Times, credendo che l’Ue debba affrontare la situazione con la strategia del “libretto degli assegni” acquistando dal tycoon “determinate cose come gas naturale e attrezzature per la difesa”. Il presidente della Banca centrale europea ha evidenziato che questo “è uno scenario migliore di una strategia di pura ritorsione, che può portare a un processo di ‘tit-for-tat’ in cui nessuno è veramente vincitore”.e le relazioni con: “una”Secondobisognerebbe quindi“unasu vasta scala”, perché non è “nell’interesse di nessuno” ma porterebbe verso una “riduzione del Pil”.