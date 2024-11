Calciomercato.it - Arbitro e sfortuna frenano la Lazio: solo 0-0 con il Ludogorets

Dopo quattro vittorie consecutive in Europa League, lanon riesce ad andare oltre lo 0-0 con ilLa quinta partita di Europa League per ladi Baroni termina con un pareggio a reti bianche e con tanto amaro in bocca per un discusso episodio arbitrale.Cronaca e tabellino di(LaPresse) – calciomercato.itLa prima frazione di gioco scorre via senza grandissime emozioni: lacerca spazi nella difesa del, ma il gioco è particolarmente spezzettato dai tanti falli e quindi dagli interventi del direttore di gara. Al 26? ci prova Tchaouna che dalla destra crossa basso per Noslin che si coordina male e calcia sul fondo. Prima dell’intervallo nuovo tentativo da parte della compagine biancoceleste con Boulaye Dia che prova a sfruttare un pallone vagante, ma Bonmann in uscita si oppone all’attaccante ex Salernitana.