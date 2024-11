Sport.quotidiano.net - Pinto la novità. La Giana cala gli assi con la Pro Vercelli

GORGONZOLA (Milano) La clfica non fa più paura: +3 sulla zona playout, dopo un momentaccio fatto di un solo punto in cinque gare. Poi le vittorie con Triestina e Lecco, prima del ko di Trento. Ora, la voglia di sognare in Coppa, oggi alle 18 in casa contro la Pro. Sulla scia dell’ultima gara. Persa, sì, "ma contro una squadra in un momento super, basti pensare ai 15 risultati utili consecutivi", le parole dell’allenatore dellaAndrea Chiappella. Che, così, rilancia: "Dobbiamo trasformare la rabbia e la delusione in energia e consapevolezza, come abbiamo fatto di recente. Al Briamasco la squadra ha sciupato almeno quattro occasioni nitide, segno che comunque crea. Poi siamo stati un po’ deboli sul loro uno-due, ma ho visto qualità, carattere nei duelli e sulle seconde palle".