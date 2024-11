Gaeta.it - Mancini come testimonial in Arabia Saudita: il flop del turismo marchigiano da 651 mila euro

Facebook WhatsAppTwitter La questione della nomina di Robertodella Regione Marche per promuovere ildall’sta destando un ampio dibattito. La denuncia proviene dal consigliere del Partito Democratico, Maurizio Mangialardi, che ha messo in discussione l’efficacia di tale operazione, evidenziando l’assenza di benefici tangibili sui flussi turistici a fronte di un investimento considerevole da parte della giunta regionale.Il contratto die i flussi turistici dall’Il tema è emerso durante una recente seduta dell’Assemblea legislativa marchigiana, dove Mangialardi ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’impatto del contratto da 651con Roberto. L’assessore al Bilancio, Goffredo Brandoni, ha fornito dei dati riguardanti gli arrivi dalla regione mediorientale, evidenziando un incremento dei flussi turistici dall’area.