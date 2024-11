Bergamonews.it - Il burattinaio Angelo Gallo inaugura “Il teatro è servito” al Monastero del Carmine

Bergamo. Domenica 1° dicembre alle 17, alRenzo Vescovi aldel, a Bergamo, il, dopo il successo dello scorso anno, apre la quarta edizione de “Il” con lo spettacolo “Storie di Pezza”.“Storie di pezza” è uno spettacolo teatrale per bambini di tutte le età, messo in scena attraverso ildi figura. Burattini, marionette, muppet e ombre cinesi raccontano otto storie che appartengono a tradizioni diverse, universi distanti ma paralleli tra loro.Le emozioni trasmesse dagli stessi pupazzi si avvalgono delle tecniche di manovra più antiche del mondo per trasportare lo spettatore in un viaggio nel quale le storie di un simpatico vecchietto si intrecciano con leggende orientali, fiabe fantasy, racconti regionali che hanno come scopo quello di analizzare la vita in tutte le sue sfaccettature.