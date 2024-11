Passato il limite Ballando con le stelle bufera su Milly Carlucci & Co dopo la cacciata di Madonia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un colpo di scena inaspettato acon le, proprio alla vigilia della semifinale! A soli cinque giorni dalla prima serata di sabato 30 novembre, la produzione ha annunciato che Angelo, il ballerino che ha fatto coppia con Federica Pellegrini, non parteciperà alle rimanenti puntate della diciannovesima edizione del programma. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si specifica che il maestro non proseguirà a causa di “divergenze professionali emerse durante il programma”. Tuttavia, i dettagli relativi a queste divergenze non sono stati resi noti.La produzione ha ringraziato Angeloper il contributo dato fino a quel momento e gli ha augurato il meglio per i suoi progetti futuri. La decisione arriva a ridosso della semifinale, un momento cruciale per Federica Pellegrini, che ha sempre ottenuto ottimi punteggi nelle puntate precedenti.