Nuovo ponte della scafa | sarà pronto entro il 2029

Fiumicino, 26 novembre 2024 – “Sono giornate di grande soddisfazione per la nostra comunità. Finalmente ilha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie eil. Si tratta di un progetto che segna un importante rilancio per il nostro territorio, a lungo atteso e che avrà un impatto significativo sulla qualitàvita dei cittadini”. A darne notizia è il consigliere comunale del Pd Fabio Zorzi. “Desidero esprimere un sincero ringraziamento al PresidenteCommissione Lavori Pubblici del Comune di Roma Antonio Stampete e all’assessore Ornella Segnalini per l’impegno profuso in questo progetto – prosegue Zorzi -. Senza la loro determinazione, saremmo ancora impantanati nei ritardi del passato ereditatigiunta Raggi. Voglio anche ringraziare i professionisti che hanno lavorato duramente per rendere concreto e sostenibile questo progetto: spesso si parla solo dei politici, ma dietro queste opere ci sono tecnici e specialisti che meritano il nostro plauso.