La telenovela della casa di riposo. Due fallimenti e la nuova promessa

Doveva essere già finita ma in realtà non è arrivata nemmeno al primo piano ladiche sorgerà a Solaro in via San Quirico. Si tratta di un’iniziativa privata, partita dall’acquisto di un ampio appezzamento di terreno di proprietàParrocchia Santi Quiricio e Julitta e portata avanti grazie a una convenzione con il Comune che prevedeva in cambio delle autorizzazioni e delle necessarie modifiche urbanistiche, una serie di contropartite in termini di servizi e opere pubbliche. Ma durante i lavori, il cantiere ha visto fallire ben due imprese con conseguente abbandono dell’intervento. Ora sembrerebbe vicina la soluzione per riprendere e portare a termine l’intervento. Lo ha spiegato durante l’ultimo Consiglio comunale l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Castelnovo, che ha anticipato le risposte a un’interrogazione sul tema.