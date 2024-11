Highlights e gol Slovan Bratislava-Milan 2-3 | Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glie i gol di2-3, match valido per la quinta giornata della. In terra slovacca i rossoneri devono tornare quelli visti con il Real Madrid e non quelli che contro il Cagliari hanno concesso una miriade di palle gol e con la Juventus non ne hanno creata mezza. Ma nel primo tempo emergono i difetti di queste due sfide: tante chance e una la firma Pulisic per il vantaggio, ma dietro la difesa balla e si prende gol con Barsegyan. Nella ripresa regali difensivi dei padroni di casa per i gol di Leao e Abraham, poi nel finale segna Nino Marcelli ma i rossoneri vincono. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.LE PAGELLEGLIDIe gol2-3:) SportFace.