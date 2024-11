.com - Farmaceutica, Life Science, Dompé: “Filiera lombarda asset per Ssn”

(Adnkronos) – “L’innovazione della, documentata dalla ricerca presentata oggi, ha generato benefici in termini di salute e benessere per i nostri cittadini. E’ diventata unper il nostro Ssn, pur impiegando risorse inferiori rispetto ad altre realtà europee. La spesa sanitaria complessiva per cittadino in Italia sfiora i 2.947,1 euro, mentre in Germania raggiunge quasi 5.316,9 euro e in Francia oltre 4.309,8 euro. Eppure, nonostante questi gap, la nostra aspettativa di vita risulta più elevata rispetto ai benchmark e la mortalità infantile più bassa”. Così Sergio, vicepresidente Assocon delega alles, commenta i risultati del report presentato oggi al ‘MilanoForum 2024’, evento annuale dedicato alle scienze della vita, promosso dall’associazione in partnership con il Cluster lombardo scienze della vita.