Ilrestodelcarlino.it - Dimissioni volontarie incentivate: l’accordo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Accordo raggiunto tra Berco e le organizzazioni sindacali nell’ambito della crisi strutturale attraversata dalla società in portafoglio a Thyssenkrupp e specializzata nella produzione dicomponenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e che vedeva a rischio almeno 480 posti di lavoro tra gli stabilimenti di Copparo, nel Ferrarrese e Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. A conclusione del tavolo Palazzo Piacentini, durato oltre sei ore, le parti hanno concordato di avviare un confronto negoziale sul rinnovo e revisione del contratto integrativo aziendale che dovrà concludersi entro e non oltre il 16 gennaio 2025. L’azienda, rende noto il ministero delle Imprese, promuoverà inoltre una azione diper un massimo di 400 lavoratori dello stabilimento di Copparo, in sostituzione dei licenziamenti collettivi che erano stati avviati nei precedenti incontri.