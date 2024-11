Civitavecchia stato di calamità naturale | come richiederlo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 26 novembre 2024 – L’Amministrazione Comunale informa che, in seguito all’evento meteorologico eccezionale del 25 ottobre 2024, che ha causato gravi danni al territorio, è in corso la procedura per richiedere il riconoscimento dellodi. Tale richiesta richiede la trasmissione alla Regione Lazio di una quantificazione dettagliata dei danni subiti, comprese le perdite riportate da proprietà private e attività economiche e produttive.Invitiamo tutti i soggetti colpiti dall’evento a trasmettere una relazione tecnica asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che descriva i danni subiti e contenga una stima degli interventi di ripristino necessari. La documentazione dovrà includere fotografie che attestino i danni, e, se possibile, fatture o tracciabilità dei pagamenti già effettuati per lavori di ripristino.