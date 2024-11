Gaeta.it - Associazione Piccoli Giganti: iniziativa natalizia per sostenere le famiglie bisognose

Il periodo natalizio si avvicina, e l'è pronta a lanciare un'importanteper portare un sorriso sui volti dei bambini meno fortunati. Quest'anno, per il Natale 2024, l'organizzazione chiede la collaborazione della comunità, in particolare per raccogliere dolci tipici come Panettoni e Pandori. La solidarietà è il motore di questo progetto, che punta a garantire un Natale dignitoso a moltein difficoltà.Collaborazione con l'Salvabebè – SalvamammePer realizzare questo ambizioso programma di sostegno,ha unito le forze con l'Salvabebè – Salvamamme. Insieme, intendono preparare pacchi natalizi che conterranno non solo alimenti essenziali ma anche regali per i bambini. I membri dell'fanno appello alla generosità dei cittadini, invitando a donare dolci tipici delle festività.