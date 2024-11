Zon.it - Tutto pronto per “Il Bosco incantato”, tra street food e magia

Manca ormai poco per l’evento di solidarietà “Il”, organizzato da Lo Sportello dei Sogni e patrocinato dal Comune di Salerno, che si terrà mercoledì 27 novembre all’interno del vivaio Verde Garden (via San Nicola di Pastena).Ad ideare l’iniziativa benefica – presentata dalla conduttrice Enza Ruggero – sono stati la presidente dello Sportello dei Sogni, Fiorangela Giugliano, insieme al proprietario del Vivaio Verde Garden Giovanni Naddeo e al consulente di comunicazione&wine, Ciccio Costantino.L’evento, in bilico tra, ha l’intento di raccogliere fondi per realizzare i sogni dei malati oncologici di ogni età. Lo Sportello dei sogni è dedicato ai pazienti con un’età compresa tra i 3 e 99 anni, affetti da specifiche patologie oncologiche e mira ad esaudire i sogni di tutti i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio Italiano.