Terzotemponapoli.com - Sparwasser: ”Preoccupa il ritorno di movimenti neonazisti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

:«ildi, l’uomo della DDR che sconfisse la Germania Ovest: “ildi. Ho vissuto il muro di Berlino e l’assenza di libertà, temo per le nuove generazioni”.Oggi ha 76 anni, ed è certamente l’uomo che incarna un pezzo di storia del calcio e storia politica. Lui è Jurgen, ovvero l’uomo che al Mondiale del 1974 organizzato in Germania Ovest decise il derby di un Paese ancora diviso in due facendo vincere la parte dell’Est, quella comunista. Per il Corriere della Sera lo ha incontrato Walter Veltroni.:«ildi”LA COSTRUZIONE DEL MURO DI BERLINO – “Fu uno choc, nessuno si aspettava che nel cuore della città fosse eretto un muro di separazione.