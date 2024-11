Gaeta.it - La sentenza del Consiglio di Stato

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Regione Lazio: ildidifende il progetto di ampliamento degli impianti sciistici del Monte TerminilloLa recente decisione deldiconferma la legittimità della valutazione di impatto ambientale per il progetto di ristrutturazione e ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio del Monte Terminillo. Laribadisce l’importanza di questo intervento per il territorio, nonostante le obiezioni sollevate da diverse associazioni ambientaliste. In questo articolo vengono esaminati i dettagli del caso e le implicazioni della decisione.Ildiha emesso unache conferma quanto già stabilito dal Tar del Lazio riguardo alla compatibilità ambientale del progetto per gli impianti sciistici. Inizialmente, il 19 gennaio 2021, la Direzione della Regione Lazio per le Politiche Ambientali e il Ciclo dei Rifiuti aveva rilasciato una valutazione che evidenziava il rispetto di specifiche condizioni per garantire l’ecosostenibilità dell’opera.