Il mercato rionale in versione moderna Viaggio tra i banchi del Mercato di Testaccio | dove mangiare e fare la spesa

Ci sono gli habitué del quartiere ma vengono un po’ da tutta Roma Sud per lamirata o d’ispirazione e i prodotti pronti a portar via. All’ora di pranzo però sono gli stand di street food a catturare l’attenzione e il sabato la piazzetta centrale con i tavolini si riempie velocemente. Spesso si sente anche parlare inglese perché aldisi organizzano piccoli tour gastronomici guidati, e non a caso: è unautentico con una storia di duemila anni, e molti dei titolari deili portano avanti da generazioni. Allo stesso tempo è moderno e pulito, da quando nel 2012 s’è trasferito da piazzaa via Galvani ed è stato ricostruito secondo il progetto minimalista dell’architetto Marco Rietti. Aperto sui lati come i mercati rionali tradizionali ma coperto da pannelli traforati che riparano da sole e pioggia, è ampio e luminoso.