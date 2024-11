Ginnastica le ex Farfalle chiedono di riaprire il caso sugli abusi psicologici dell’allenatrice Maccarani | Ci hanno tolto la giustizia

Leggi su Open.online

Per ora, l’inchiestache ha coinvolto l’allenatrice Emanuelae l’assistente Olga Tishina si è conclusa con un’ammonizione per la direttrice tecnica dell’Accademia di Desio e un’assoluzione per la sua numero due. Ma le exAnna Basta e Nina Corradini non ci stanno e, insieme all’Associazione ChangeTheGame,chiesto la riapertura delle indagini alla Procura generale del Coni, alla Commissione federale di garanzia della Federe alla Procura federale della Feder. Oltre all’ammonizione peremessa dallafederale, il procedimento penale avviato presso la Procura di Monza è stato aggiornato allo scorso agosto, quando è stata presentata una richiesta di archiviazione. Secondo i legali delle ginnaste, il procedimento penale presenta però elementi di novità tali dailsul piano sportivo.