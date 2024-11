Sport.quotidiano.net - Artistica maschile, medaglia di bronzo ai campionati nazionali per l'Arcobaleno

Prato, 25 novembre 2024 - Prato è sul gradino più basso del podio d'Italia, per quanto riguarda la ginnasticadi squadra a livello giovanile. Merito dell'ed in particolare dei giovanissimi Francesco Pisano e Lorenzo Pucci, i quali al termine della loro esibizione hanno fatto sì che il club pratese si aggiudicasse ladinella finale nazionale “Gold” a squadre di categoria che si è svolta di recente a Fermo (nelle Marche). Pucci e Pisano, di recente si erano laureati campioni toscani, a Livorno (al pari del compagno di squadra Lorenzo Manente). Allargando il discorso alle altre uscite agonistiche più recenti, le medaglie non sono mancate, ripartendo proprio dalla prova regionale andata in archivio nella città labronica: argento ad esempio per Matteo Lustrini negli anelli e nel corpo libero, oltre ad unnel volteggio.