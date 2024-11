Gaeta.it - Papa Francesco avverte i giovani: non lasciatevi ingannare dalle illusioni sociali

Nella Giornata mondiale della gioventù diocesana,ha lanciato un forte messaggio ai, esortandoli a mantenere la lucidità e a non farsi attrarrefantasie del mondo odierno. Durante la messa celebrata in San Pietro, ilha parlato dell'importanza della concretezza nella vita quotidiana e dell'attenzione da prestare alle dinamicheche possono portare a un senso di affanno e confusione.La chiamata alla concretezzaIl Santo Padre ha invitato ia essere realisti, sottolineando che la vita non è un palcoscenico per esibizioni, ma un luogo di autenticità e crescita personale. "Nonubriacare," ha esortato, mettendo in guardia contro una mentalità che porta a cercare costantemente l'approvazione altrui.