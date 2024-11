Rompipallone.it - Napoli-Roma, Massa nel mirino: c’entra Lukaku

Leggi su Rompipallone.it

Dopo, terminata 1-0 in favore dei padroni di casa, molti tifosinisti se la sono presa con l’arbitro.Ilha battuto laal Maradona e si è ripreso la testa della classifica. Il match contro i giallorossi di Claudio Ranieri, arrivato nei giorni scorsi per prendere il posto dell’esonerato Ivan Juric, è stato risolto da Romelu. Il centravanti belga è andato a segno al nono minuto della ripresa, finalizzando al meglio un perfetto assist dell’ottimo Di Lorenzo. L’esultanza diè stata contenuta in virtù della scorsa stagione vissuta con la maglia giallorossa.Di sicuro, però, quello dell’ex Inter e Chelsea è un gol importante per il campionato del: i partenopei sono di nuovo in vetta, con un punto di vantaggio su Atalanta, Fiorentina e Inter e quattro sulla Juventus (in attesa del risultato di Lazio-Bologna).