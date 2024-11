Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: l’Italia chiude all’ultimo posto la prima giornata di gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.44 Siqui ladi regate in quel diper latappa della-2025. Le imbarcazioni oceaniche la fanno da padrone e a metà gara si trovano ine seconda posizione, con l’Australia che precede la Nuova Zelanda per una sola lunghezza di distacco. Terza posizione a pari merito per Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti.12.41 Alla fine gli azzurri chiudono in nona posizione la terza ed ultima regata.12.40 Podio per Gran Bretagna e Spagna, dietroè in lotta con la Svizzera per l’ottava posizione.12.38 Italia che rischia di perdere diverse posizioni proprio nel finale di regata. Stati Uniti, Nuova Zelanda e Svizzera sembrano viaggiare con un ritmo molto più rapido.12.37 L’Australia vince la terza regata! Prova imperiosa quella degli oceanici, che si impongono con un notevole margine sulle inseguitrici.