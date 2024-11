Ilgiorno.it - La Statale 36 sarà “a posto” per le Olimpiadi? Il Governo rassicura: “Opere finite in tempo”

Lecco – È arrivata la risposta delsulla “strada delle", la Ss36 chiusa lo scorso 13 settembre per il crollo di alcuni calcinacci che si erano staccati dalla volta della galleria di Luzzeno, nel territorio di Mandello del Lario. “Questo distacco va a sommarsi a numerose altre fragilità e situazioni di pericolo che hanno comportato diverse chiusure negli ultimi anni nel tratto da Lecco a Colico – aveva denunciato l’onorevole Mauro Del Barba di Italia Viva attraverso un’interrogazione parlamentare –. La situazione più critica e di difficile risoluzione è indubbiamente quella rappresentata dalla galleria del Monte Piazzo”. Quasi due mesi dopo a rispondergli ci ha pensato il Sottosegretario con delega alle Infrastrutture, Tullio Ferrante. "Per quanto concerne la sicurezza delle gallerie, Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) ha comunicato che ha effettuato costanti ispezioni sulle due arterie, caratterizzate da elevato rischio idrogeologico.