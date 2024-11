Liberoquotidiano.it - I turisti in vacanza bevono un cocktail, è strage: cosa c'era nel bicchiere | Video

Il governo del Laos ha riconosciuto ufficialmente l'avvelenamento da alcol contaminato che ha ucciso almeno sei. Due 19enni australiane, Bianca Jones e Holly Bowles, e una 28enne britannica, Simone White, sono morte per sospetto avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto alcolici contaminati. Sono morti anche un uomo americano e due danesi, anche se le cause esatte del loro decesso non sono state rese note. Un turista neozelandese è attualmente ricoverato. In una breve dichiarazione rilasciata ai media, il governo laotiano si è detto “profondamente rattristato per la perdita di vite distranieri” nella città di Vang Vieng e ha offerto le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Vang Vieng è una popolare meta per moltissimi "backpacker",che, zaino in spalla, intraprendono viaggi economici in giro per il mondo.