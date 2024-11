Oasport.it - Curling, la Germania vince gli Europei dopo vent’anni! La Scozia di Mouat si inchina

Leggi su Oasport.it

Laha conquistato la medaglia d’oro agli2024 dimaschile, andati in scena sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). I tedeschi hanno sconfitto laper 9-7 in una pirotecnica finale e sono così tornati sul gradino più alto del podio della rassegna continentale a venti anni di distanza dall’ultima volta, quando si imposero contro la Svezia a Sòfia. Dall’epopea di Sebastian Stock e compagni al sigillo dello skip Marc Muskatewitz, del vice Benjamin Japp, del second Felix Messenzehl e del lead Johannes Scheuerl.L’autentica rivelazione di questa competizione è riuscita a battere nell’atto conclusivo la corazzata di Bruce, che aveva vinto le ultime tre edizioni e che nel 2023 si era laureata Campione del Mondo. Gli anglosassoni, che fino a oggi avevano perso soltanto contro l’Italia nel round robin, non sono riusciti a rispettare il pronostico della vigilia e si sono dovuti accontentare di un per loro amaro argento.