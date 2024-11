Ilgiorno.it - Giovani violenti. Le famiglie vanno aiutate

Nappo* Negli ultimi tempi, assistiamo a un angosciante aumento di vicende di violenza tra adolescenti. C’è un dovere urgente di attenzione da parte delle istituzioni. Le cause sono complesse e molteplici. Certamente la tensione sociale e la necessità di competizione tra i coetanei, particolarmente per quanto riguarda il successo scolastico e la popolarità sui social, possono portare a conflitti e aggressioni. Il periodo Covid, con il contenimento delle attività sociali, ha privato idi occasioni importanti per la loro crescita e per il loro sviluppo personale e il conseguente aumento dell’uso dei sistemi digitali ha determinato una maggiore incidenza di casi di cyberbullismo. L’influenza negativa dei media e della tecnologia sulla vita degli adolescenti non può essere trascurata, la diffusione della violenza sui social e la pressione per adeguarsi a determinati standard di bellezza e condotte online possono aumentare l’ansia e la depressione e, in alcuni casi, indurre al suicidio.