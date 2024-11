Ilgiorno.it - Da ubriaco falcia e uccide Nicolas Urgoiti. Il pirata della strada finisce in carcere: “Assoluta mancanza di autocontrollo”

Bedizzole (Brescia) – È finito inGianbattista Guatta, il 61enne di Bedizzole che lo scorso 15 novembre alla guida del suo furgone Nissan dahato e uccisoGaston Pascale, 27enne uruguaiano che camminava lungo via Brescia facendosi luce con la torcia del cellulare. Guatta non solo non si è fermato. Oltre quattro ore dopo l’incidente presentava un tasso alcolemico da 1,45 a 1,53, g/l, tre volte oltre il limite consentito. L’incidente era avvenuto alle 21,09 in prossimità del Road Cafè, dal quale era appena uscito l’investitore. Quando alle 23 sono arrivati sul posto i carabiniericompagnia di Desenzano, hanno trovato sulla Provinciale la moglie e la figlia di Guatta con il compagno di quest’ultima. Il 61enne a loro dire una volta rincasato aveva confidato di avere colpito "qualcosa o qualcuno”.