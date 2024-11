Binaghi | Abbiamo offerto diritti tv BJK Cup a Rai Sport loro hanno detto no

Leggi su Sportface.it

“Nessuno della Rai ci ha mai chiesto di dargli idella Billie Jean King Cup. Anzi, è vero il contrario; noi li avevamo offerti aquale contropartita deisimulcast del torneo Wta di Palermo”. E’ questa la versione dei fatti del presidente della Federtennis, Angelo, intervenuto a LaPresse, in una replica al direttore di RaiJacopo Volpi, che ieri a sua volta si era difeso dalle accuse della Europarlamentare M5S Carolina Morace in merito a una presunta discriminazione tra torneo a squadre femminile e maschile sulla tv di Stato: “Purtroppo non è assolutamente vero chechiesto ie noi non glielidati. Nessuno della Rai ci ha mai chiesto di dargli idella Billie Jean King Cup. Anzi, è vero il contrario; noi li avevamo offerti aquale contropartita deisimulcast del torneo Wta di Palermo, che la Rai aveva però già subceduto a Sky.