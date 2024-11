Ilrestodelcarlino.it - “Una figlia da aiutare, la madre ha sperperato la sua pensione”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rovigo, 20 novembre 2024 – Una storia famigliare ‘drammatica’, tra conti correnti sperperati e denunce penali, che vede al centro unain stato vegetativo. La storia è quella di una ragazza di 27 anni, invalida al 100% dalla nascita, affetta da grave cerebropatia causata al momento del parto, a seguito di un successivo errore medico accertato ed in relazione al quale la stessa e la sua famiglia hanno ottenuto un risarcimento patrimoniale. Risiede fin dalla nascita in un comune dell’alto Polesine, dove vivono entrambi i suoi genitori. All'età di 18 anni, i genitori, concordi, hanno stabilito di far nominare allaun amministratore di sostegno dal Tribunale di Rovigo, su istanza congiunta di entrambi. A seguito della quale è stata nominata la, quale amministratrice di sostegno.