Schiacciato dal camion dei rifiuti Tragedia sulla strada Cosimo muore a 28 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

La comunità di Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, è in lutto per la tragica scomparsa diBello, giovane operaio di 28rimasto vittima di un grave incidentele il 20 novembre 2024. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’albaStatale 275, nel tratto che attraversa la frazione di San Dana.si trovava come passeggero a bordo di un mezzo compattatore per la raccolta deidella ditta Bianco Igiene Ambientale, per la quale lavorava da poche settimane.>> Mirko, morto a 14: laa caccia col papà e il fratelloPer cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un SUV che procedeva in senso opposto. L’impatto, avvenuto su un tratto particolarmente stretto della statale, è stato devastante. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il giovane operaioBello non c’è stato nulla da fare.