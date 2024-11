Rugby Quesada | Contro gli All Blacks dobbiamo mostrare la miglior versione dell’Italia

Leggi su Sportface.it

“Con questa partita finisce il mio primo anno alla guidaquindi è solo l’inizio di questo ciclo. Il Mondiale è servito tanto per la crescita di questa squadra, credo che oggi sia una formazione molto più consapevole. Anche se la partita con l’Argentina non è stata quella che volevamo siamo una squadra che sa uscire dal proprio campo, sa mettere pressione, sa difendere e sa adattarsi alle caratteristiche dell’avversario. So che questa squadra sarà sempre più difficile da battere. Questo è quello che posso dire“. Queste le parole del CT dell’Ital, Gonzalo, in vista della sfidala Nuova Zelanda di sabato sera a Torino. Il tecnico argentino ha proseguito: “Gli All, dopo aver avuto un mondiale non perfetto e in cui sono stati molto criticati, in questo novembre hanno fatto molto bene.