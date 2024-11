Gaeta.it - Leonardo Maria Del Vecchio ascoltato dai pm nell’inchiesta sui dossieraggi illegali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante udienza si svolgerà oggi pomeriggio in merito all’inchiesta milanese sui presunti. Il protagonista di questa audizione èDel, un giovane di 29 anni e uno dei figli del noto patron di Luxottica, scomparso nel 2022. Delè attualmente indagato per concorso in accessi abusivi a sistema informatico. La richiesta di esseredai pubblici ministeri è stata fatta dallo stesso Del, che intende chiarire la propria posizione rispetto alle accuse.La natura dell’interrogatorioL’interrogatorio, da quanto emerso, si svolgerà in un luogo diverso dal consueto Palazzo di Giustizia milanese. A quanto pare, la scelta è ricaduta su una caserma degli investigatori, il che potrebbe indicare la volontà di garantire maggiore riservatezza all’operazione.