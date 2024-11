Gaeta.it - La lotta alla violenza di genere: il ruolo dell’educazione tra i giovani secondo un’indagine

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomeno delladicontinua a rappresentare una sfida significativa nella società odierna. Un recente studio condotto dall’Istituto Nazionale per la Comunicazione in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione dellacontro le Donne ha rivelato l’importanza di educare i piùall’affettività e al rispetto. Le opinioni di un campione di italiani evidenziano come il cambiamento possa partire dsensibilizzazione nelle scuole, un passo fondamentale per affrontare questa problematica.L’importanzaper il cambiamento socialeil report dell’Inc, il 80% degli italiani crede che rivolgendo attenzione alle nuove generazioni si possa significativamente ridurre ladi. L’indagine, intitolata “Prima che sia troppo tardi: educare iall’affettività per contrastare ladi”, evidenzia la necessità di implementare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e di dedicare ore di insegnamento a questi temi.