Lettera43.it - La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Netanyahu e Gallant

Lahaundiper il premier israeliano Benyamine l’ex ministro della Difesa Yoavcon l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità nell’ambito del conflitto a Gaza. «La Camera ha ritenuto che vi siano fondati motivi per ritenere che entrambi gli individui abbiano intenzionalmente e consapevolmente privato la popolazione civile di Gaza di beni indispensabili alla loro sopravvivenza, tra cui cibo, acqua, medicine e forniture mediche, nonché carburante ed elettricità», si legge nella decisione dei giudici riportata dal Corriere. Undiè statoanche per alcuni funzionari di Hamas tra cui il leader Al-Masri, comunemente noto come Deif. Israele aveva affermato di averlo ucciso in un attacco aereo, ma il movimento islamista non ha mai riconosciuto formalmente la sua morte.