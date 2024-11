Thesocialpost.it - “Chiusura anticipata”. La Talpa, clamorosa indiscrezione dopo il flop

Lapotrebbe chiudere i battenti prima del previsto.il deludente risultato auditel dell’ultima puntata, il programma guidato da Diletta Leotta sembra destinato a una conclusione. Giuseppe Candela ha riportato su Dagospia che i vertici di Mediaset avrebbero preso in considerazione l’idea di accorpare gli episodi restanti in una o due puntate. All’interno della stessa azienda, però, ci sarebbero opinioni contrastanti in merito.Leggi anche: Addio a Giuseppina Molinari: a 103 anni fu fermata al volante senza patenteSe infatti tra i vertici Mediaset c’è chi vorrebbe accelerare ladello show, non manca chi invita invece alla calma, convinto della bontà del format. Ancora qualche settimana e ne sapremo di più sul destino dei concorrenti. Laha faticato a trovare una sua collocazione nel palinsesto.