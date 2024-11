Ilfattoquotidiano.it - Calcio all’antica e giovani talenti: l’incredibile storia dell’Uzbekistan che sta raggiungendo la sua prima qualificazione ai Mondiali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 3 settembre 2005, allo stadio Pakhtakor di Tashkent, Uzbekistan e Bahrein stanno giocando l’andata del playoff AFC con vista sul Mondiale: da quella partita, di fatto, uscirà la sfidante di Trinidad e Tobago nell’ultimo, decisivo barragedi Germania 2006. Al 39esimo quando il direttore di gara, il giapponese Toshimitsu Yoshuda, fischia undi rigore per l’Uzbekistan, i Lupi Bianchi stanno già conducendo per 1-0, grazie alla rete segnata appenadel quarto d’ora da Mirjalol Qosimov.Dal dischetto si presenta Sergey Djeparov, ancora oggi recordman all-time della nazionale uzbeka, e non fallisce: 2-0. Anzi, no, perché l’arbitro, accortosi della presenza di alcuni giocatori uzbeki in area di rigore, decide di annullare. A sorpresa, però, anziché optare per la ripetizione del penalty, come previsto dal regolamento, decide di far riprendere il gioco con undi punizione indiretto in favore del Bahrein.