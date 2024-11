Lanazione.it - Arriva il 19 Forum Risk Management: Arezzo città della riforma del nuovo Sistema Sanitario Nazionale

, 21 novembre 2024 –il 19delApre il 26 novembre il MinistroSalute On.le Orazio Schillaci Quattro giorni di informazione e confronto per capire quale sarà la “sanità di domani”. Fondamentale l’intervento di apertura del MinistroSalute, On.le Orazio Schillaci , che traccerà il sentiero di unatanto desiderata e voluta a distanza di 25 anni dalla 229/1999. “Sono grato al Ministro per questa opportunità che ci riserva nella giornata del 26 novembre quando presenterà alun’idea didel Servizio” E’ questa la prima dichiarazione di Vasco Giannotti, patronkermesse aretina giunta alla 19ma edizione, presentata oggi alla stampa. “Il- ricorda Giannotti - è in crisi di prospettive, pesano le insufficienze di risorse dopo più di dieci anni di sottofinanziamenti, pesano le sfide nuove, in particolare l’invecchiamentopopolazione, ilquadro epidemiologico con le nuove domande di salute, l’innovazione tecnologica necessaria, ma sempre più costosa.