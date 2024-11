Lanazione.it - Yoga in gravidanza: corsi al nido

Presentato il programma di iniziative per arricchire il programma educativo dei nidi d’infanzia comunali. In considerazione del soddisfacimento delle istanze delle famiglie relative all’attuale organizzazione oraria dei nidi, grazie ai riscontri negli anni s, l’intenzione è di offrire un servizio alla genitorialità che costituisca vero e proprio supporto ed occasione di crescita personale e sociale. Il progetto relativo al ciclo di incontri consente di proseguire il lavoro di sensibilizzazione alla lettura nei primi 1000 giorni di vita promosso nei nidi comunali con il progetto "Nati per leggere". La proposta prevede un incontro al mese ald’infanzia "Il Castello" di Camucia, a partire da mercoledì 18 dicembre con la pediatra Laura Fedeli. Sempre il mercoledì, da dicembre a febbraio, tornano anche le sedute diper mamme in attesa a cura di Laura Divulsi.