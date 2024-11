Quifinanza.it - Case Green, il Governo vuole togliere incentivi caldaie a gas

La maggioranza ha proposto un emendamento per rimuovere gliallea gas, in accordo con la direttiva europea. Nel testo presentato al Parlamento dalinfatti, non è presente nessun riordino dei bonus edilizi, che rimangono di fatto invariati rispetto a quanto previsto per il 2024.Questo però entra in conflitto con le nuove indicazioni dell’Unioneeuropea sulle emissioni degli edifici, che entreranno in vigore dal 2025. Non potranno più esserciai sistemi di riscaldamento a combustibili fossili, pena una costosa procedura di infrazione. I vantaggi andranno destinati ai sistemi sostitutivi, le pompe di calore.L’emendamento peri sussidi allea gasQuando il testo della Manovra finanziaria è arrivato in Parlamento, in molti si sono stupiti dell’assenza di un riordino dei bonus edilizi, più volte promesso dal ministro Giorgetti.