Gaeta.it - Riforma necessaria per il Servizio sanitario nazionale: focus su governance e sostenibilità

L'argomento delladelè tornato attuale, con proposte concrete per il miglioramento dell'assistenza e l'ottimizzazione delle risorse. Con un investimento di circa 140 miliardi di euro per il fondonel 2026, la questione dellatra Stato e Regioni riveste un'importanza cruciale. È fondamentale ripensare il ruolo delle istituzioni centrali per garantire un sistema più efficiente e reattivo alle esigenze dei cittadini.Latra Stato e RegioniIl direttore generale di Agenas, Domenico Mantoan, ha espresso la necessità di ridefinire i rapporti ditra Stato e Regioni. Durante l'evento 'Equità e Salute in Italia – Le leve per la', Mantoan ha sottolineato che il Ministero della Salute, insieme ad altre istituzioni come l'Iss, l'Aifa e l'Agenas, deve riprendere un ruolo attivo nella programmazione e nel controllo del sistema