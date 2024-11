Justcalcio.com - Quali squadre di calcio hanno annunciato che lasceranno X (ex Twitter)?

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:L’acquisizione di X da parte di Elon Musk, precedentemente noto come, ha diviso le opinioni da quando ha acquistato il sito Web nel 2022.Ora, tuttavia, un certo numero di aziende di alto profilo e personalità dei mediaraggiunto un punto di rottura ela loro partenza dalla piattaforma dei social media, tra cui il Guardian, il comico Greg Davies e ora un paio di importanti club dieuropei.Madil’uscita da X?Il St Pauli è un club noto per i suoi forti principi politici Il primo grande club europeo ad annunciare la propria partenza è stato il St Pauli, squadra della Bundesliga, che ha definito l’app una “macchina dell’odio” dopo l’acquisizione di Musk e citando il timore che possa essere utilizzata per influenzare le imminenti elezioni tedesche del prossimo anno.