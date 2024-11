Gaeta.it - Nuova svolta per Confartigianato Abruzzo: eletti i presidenti regionali delle categorie artigiane

Facebook WhatsAppTwitterImpreseentra in unafase, grazie all’elezione deiin diversee mestieri. Sotto la guida di un nuovo gruppo dirigente, l’associazione si prepara a rappresentare le istanzepiccole e medie imprese, affrontando le sfide economiche e sociali nei prossimi quattro anni. Questa rinnovata leadership avrà un ruolo cruciale nei tavoli negoziali sia a livello regionale che nazionale, contribuendo attivamente a modellare il futuro dell’artigianato abruzzese.Il nuovo assetto diL’elezione dei nuovirappresenta un cambiamento significativo per. Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio, figure di punta dell’associazione, hanno espresso soddisfazione per l’esito del voto, specialmente per il fatto che sei dei neofaranno parte degli organismi nazionali.